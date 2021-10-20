Brent подешевела до $84,63 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду после достижения многолетних максимумов днем ранее.

К 8:09 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,75 (0,89%) - до $85,08 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,37 (0,45%), до $82,59 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,52 (0,6%) - до $82,96 за баррель. В определенный момент торгов во вторник цена WTI достигла максимума за семь лет.

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.