Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $84,63 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду после достижения многолетних максимумов днем ранее.

К 8:09 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,75 (0,89%) - до $85,08 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,37 (0,45%), до $82,59 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,52 (0,6%) - до $82,96 за баррель. В определенный момент торгов во вторник цена WTI достигла максимума за семь лет.

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

Brent WTI США Минэнерго API

Новости

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Ozon запустил собственное кулинарное производство

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России

Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });