Закачка газа в ПХГ РФ выполнена на 97%

Заполнение хранилищ планируется завершить к 1 ноября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Восполнение запасов в подземных хранилищах в России на сегодня составляет 97%, завершится к 1 ноября, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на правительственном совещании в среду.

"Продолжается закачка газа в ПХГ. На сегодня на утро это 97% от плана, и окончательная закачка к 1 ноября выйдет на 100%", - сказал министр.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в своем докладе отметил, что отопительный сезон уже начался на территории всей страны: "Вхождение в зиму идет опережающими темпами к прошлым годам. В этом году многие субъекты воспользовались правом начать отопительный сезон на одну-две недели раньше".

Как сообщалось, после холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских "подземок" для "Газпрома" - безусловный приоритет. За сезон закачки "Газпрому" надо восполнить рекордный отбор 2020/21 годов в 61 млрд кубометров и выйти к началу сезона отбора на уровень в 72,6 млрд кубометров.