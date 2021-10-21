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Кизлярский коньячный завод в январе-сентябре увеличил производство на треть

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В первые девять месяцев 2021 года АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) увеличило производство на 34% в годовом измерении, до 390 тысяч дал, сообщил "Интерфаксу" гендиректор завода Евгений Дружинин. По его словам, объем реализации вырос на 27%, до 399 тысяч дал.

"Спрос на продукцию завода увеличивается с каждым годом. В этом году мы подписали дистрибьюторский договор с немецкой компанией Waldemar Behn, которая будет заниматься экспортом нашей продукции в Германию", - сказал он.

По итогам года ККЗ планирует продать 544 тысяч дал продукции, что на 1% больше плана.

Дружинин также отметил, что в 2021 году завод дополнил ассортиментную линейку коньяком трехлетним "Кизляр" (медиум), объем реализации которого за 9 месяцев 2021 года составил 30 тысяч дал. Также был запущена дополнительная линейка коньяков "Легенда гор" 3 и 5 лет выдержки, с января по сентябрь их продали в объеме 31 тысячи дал.

Расширение ассортимента гендиректор завода назвал одним из самых эффективных инструментов поддержания объемов продаж и собственного имиджа.

ККЗ в 2020 году продал 533 099 дал продукции.

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году. В настоящее время он является одним из немногих предприятий, осуществляющих полный цикл производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно предприятие перерабатывает более 42 тыс. тонн винограда, который закупает в Дагестане, в Чечне и Ставропольском крае.

ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

ККЗ Егор Дружинин Кизляр Дагестн

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