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Кизлярский коньячный завод увеличил полугодовое производство на 30%, продажи - на 36%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) в январе-июне 2022 года увеличило объем производства на 30,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года - до 331,44 тысячи дал, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор завода Евгений Дружинин.

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Продажи готовой продукции выросли на 36% - до 332,17 тысячи дал.

По словам Дружинина, завод сохраняет ранее озвученные планы произвести и реализовать в 2022 году 600 тысяч дал продукции.

"Завод на регулярной основе ведет работу по расширению каналов и географии сбыта готовой продукции. За I полугодие 2022 года были проведены встречи и заключены договоры с новыми контрагентами в Нижнем Новгороде, Саратове, Люберцах, Астрахани, Якутске и Твери", - сказал Дружинин.

В ассортименте завода больше 200 позиций.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году Давидом Сараджишвили. Сейчас это одно из немногих российских предприятий полного цикла производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно предприятие перерабатывает более 42 тысяч тонн винограда, который закупает в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.

ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности. По итогам 2021 года предприятие получило выручку по РСБУ в размере 2,819 млрд рублей, что на 26,8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль сократилась на 12,3%, до 425,842 млн рублей.

Кизлярский коньячный завод Дагестан Евгений Дружинин
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