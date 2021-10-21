"Россети" обратились в ЦБ и Мосбиржу из-за аномального роста акций "дочек"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" обратилось к ЦБ и Московской бирже с просьбой провести проверку после аномального роста акций дочерних структур холдинга на прошлой неделе, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В конце прошлой недели начиная с 13 октября был зафиксирован аномально высокий рост объемов торгов и стоимости акций этих ("дочерних" - ИФ) компаний в отсутствие значимых корпоративных новостей и фундаментальных факторов", - отмечается в комментарии.

Например, объем торгов акциями ПАО "Россети Ленэнерго" 12-15 октября "превысил объем торгов за весь предыдущий период с начала 2021 года и составил 1,59% от всех размещенных акций, или 153% от free float компании". "Рост стоимости акций на дневных максимумах 14 октября 2021 превышал 130% от цены закрытия 12 октября 2021 года. При этом в период с 13 по 15 октября было осуществлено более 100 тысяч сделок по небольшим лотам, что свидетельствует о спекулятивном характере таких сделок, а не реальном интересе к бумагам со стороны крупных инвесторов", - отметили в "Россетях".

Аналогичная ситуация наблюдалась и по другим "дочкам" - "Россети Юг", "Россети Северный Кавказ" и другим. Так, по "Россети Сибирь" рост стоимости начался в конце сентября: 24 числа дневной максимум превысил 39% к цене закрытия днем ранее, "взрывной" рост наблюдался и далее, с 14 по 20 октября, "когда на дневных максимумах 20.10.2021 стоимость достигала 142% от цены закрытия 12.10.2021 (197% от цены закрытия 23.09.2021), а объемы торгов в каждый из этих дней более чем в 30 раз превышали среднедневной объем торгов с начала 2021 года по этому эмитенту", отметили в "Россетях". Общий объем торгов с 24 сентября по 20 октября составил 1,8% от количества размещенных обыкновенных акций.

"По факту этих действий ПАО "Россети" направило обращение в Банк России и Московскую биржу с просьбой провести проверку на предмет возможного манипулирования рынком в ходе торгов акциями указанных эмитентов, в том числе в части выявления конечных лиц, получивших выгоду в результате проведения указанных недобросовестных действий, и в настоящее время ждем результатов его рассмотрения", - сказали в компании.

В "Россетях" напомнили, что бумаги их "дочек" относятся ко второму и третьему эшелону, и, таким образом, на фоне низкого free float "существенное влияние на их котировки могут оказывать участники торгов".

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. К торгам на Мосбирже допущены акции двенадцати распредкомпаний группы.