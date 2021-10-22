Рынок акций попал под волну продаж после неожиданно резкого повышения ставки ЦБ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу попал под локальную волну спекулятивных распродаж после неожиданно резкого повышения Банком России ключевой ставки (на 0,75 процентного пункта), в то время как внешние площадки продолжают подавать позитивные сигналы.

К 13:45 индекс МосБиржи составил 4213,67 пункта (-0,1%, локально индекс падал с уровня 4230 пунктов в район 4205 пунктов), индекс РТС вырос за счет укрепления рубля до 1892,18 пункта (+1,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,1%.

Доллар упал до 70,15 рубля (-0,95 рубля), минимум сделок составил 69,815 руб. (-1,28 рубля).

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (до 7,5% годовых), дав сигнал, что допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка в РФ до конца 2021 года прогнозируется в диапазоне 7,5-7,7% годовых, сообщил регулятор.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 6,0-7,0% до 7,3-8,3%. ЦБ также сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,0-4,5% годовых, повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. Регулятор также повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2022 год с $35 млрд до $65 млрд.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,1%), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги "Газпром нефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1% "префы"), расписки OZON (-0,9%), акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в первой половине торгов рынок акций подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, лучше рынка выглядели электроэнергетика и нефтегазовый сектор, хуже - потребительский сектор, металлурги и горнодобытчики.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи формируется модель "округлой вершины", в рамках которой индекс может пойти на снижение в перспективе ближайших сессий, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", накануне на сайте ЦБ РФ был опубликован октябрьский опрос "инФОМ", который показал существенный рост инфляционных ожиданий. Так, медианные ожидания инфляции на ближайшие 12 месяцев в октябре достигли уровня в 13,6% после сентябрьских 12,3%. Таким образом, инфляционные ожидания достигли максимума с ноября 2017 года.

Банк России неоднократно обращал внимание, что повышенные инфляционные ожидания могут привести к устойчивому росту инфляции в дальнейшем, в связи с чем регулятор не может не ужесточать свою ДКП, даже если рост цен связан с немонетарными факторами. В то же время во многом октябрьский рост инфляционных ожиданий связан с удорожанием продовольствия, которое, как и бензин, особенно сильно отражается на ожиданиях населения.

В результате, есть вероятность, что ЦБ может посчитать такой сильный рост инфляционных ожиданий лишь временным на фоне неожиданно сильного роста продовольственных цен. Тем не менее, более жесткие действия ЦБ РФ на заседании в пятницу выглядели ожидаемыми.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+19,6%), ПАО "РБК" (+5,9%), "КАМАЗа" (+5,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+4,3%), ПАО "Южный Кузбасс" (+4,1%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+3,9%).

Выросли акции ПАО "Распадская" (+1%), хотя в начале торгов бумаги просели почти на 3% после выхода отчета за III квартал: компания сократила добычу угля на 2% по сравнению со II кварталом года, до 4,983 млн тонн; годовой прирост добычи составил 4%.

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-20,9%), "Россети Сибирь" (-18,7%), "Камчатскэнерго" (-15,1% и -8,8% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-14,7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-12%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:45 МСК составил 35,84 млрд рублей (из них 7,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,58 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").