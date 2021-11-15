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ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Набиуллина отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие граждан

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку в октябре до 7,5%, может рассмотреть необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайших заседаниях, сообщила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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"Центральный банк обязательно должен был вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции. Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5%, и возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, - сказала Набиуллина. - Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей".

Она напомнила, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с лагом в три-шесть кварталов. "Повышения ставки, которые мы уже предприняли, они начали влиять на экономику. Мы начали в марте, и мы уже видим некоторые изменения, которые, на наш взгляд, будет нарастать", - добавила Набиуллина.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября и с 8,13% на конец октября, указывая на возможное прохождение пика в конце октября (при условии, если в ближайшие недели инфляция опять не ускорится до 0,2-0,3%).

Набиуллина отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие граждан. "Когда нам говорят, что можно и допустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем согласиться. Инфляция - это реальная беда, которая делает людей беднее. И рост инфляционных ожиданий нас действительно тревожит, и то, как он уже сейчас повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции", - подчеркнула она.

"Мы, в конечном счете, работаем не ради роста кредитных портфелей банков. Кредит нужен, но большой долг сам по себе не залог успешного развития экономики, а часто, наоборот, чрезмерная задолженность - это проблема для развития экономики. А нам нужно благополучие людей", - заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России Госдума

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