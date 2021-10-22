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ЦБ счел, что влияние новых COVID-ограничений на экономику будет небольшим

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Введение новых ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией окажет, по мнению ЦБ РФ, не очень большое влияние на экономику, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь не очень большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация и какие меры будут приниматься. Здесь, безусловно, здоровье людей - это главный приоритет", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, принявшего решение повысить ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,5%.

"В прогнозе мы это пока не учли, мы это даже обсуждали, потому что у нас не было возможности учесть, меры были буквально недавно объявлены. Но вот такая качественная оценка, на наш взгляд, все-таки, что влияние будет небольшим", - отметила она.

Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе подписал указ о введении в стране периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Коронавирус

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