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Brent подорожала до $86,37 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник, цена WTI росла более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме.

К 18:00 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (на 0,98%), до $86,37 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,95 (на 1,13%) - до $84,71 за баррель. В определенный момент торгов цена WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с 2014 года.

"Бычье" настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос возрастает на фоне постпандемийного восстановления", - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава.

Росту цен также способствует беспокойство рынка по поводу дефицита газа и угля в Китае, Индии и Европе, что приводит к переходу на нефтяное топливо при электрогенерации.

Смягчить ситуацию могло бы увеличение добычи в странах экспортерах - ОПЕК+. Однако министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман на выходных заявил, что объединение должно продолжать придерживаться осторожного подхода к вопросу об управлении глобальными поставками нефти. Эту идею также поддерживают Нигерия и Азербайджан, пишет Trading Economics.

В США, по данным Baker Hughes, количество буровых установок на прошлой неделе впервые уменьшилось за семь недель.

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия коронавирус Китай Европа Индия Абдулазиз бен Сальман

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