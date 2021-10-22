Google уменьшил комиссию для разработчиков в Google Play до 15%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Компания Google сообщила, что уменьшила комиссию для разработчиков в своем магазине приложений Google Play вдвое - до 15%.

Таким образом разработчики приложений по подписке, которые выкладывают свою продукцию в магазин впервые, больше не должны ждать года, чтобы комиссия снизилась с 30% до 15%.

Новые правила касаются исключительно продажи подписок на приложения, но не покупок внутри этих приложений, отмечается в релизе. Правила вступят в силу с 1 января 2022 года. Изменения затронут около 99% разработчиков.

Google также снизит комиссию до 10% для определенных вертикальных приложений (программные приложения, разработанные для конкретной отрасли или организации) на платформе Play Media Experience Program.

"Приложения по подписке стали одним из наиболее быстрорастущих опций для разработчиков, но мы также знаем, что разработчики таких продуктов сталкиваются с проблемами в привлечении и удержании клиентов, - прокомментировал новые правила вице-президент Google по управлению продуктами Самир Самат. - Мы сотрудничали с разработчиками приложений для знакомств, фитнеса, образовательных и других секторов для того, чтобы понять нюансы их бизнеса..., и мы поняли, что отток подписчиков не позволяет им в полной мере получить выгоду от уменьшения комиссии. Поэтому мы продолжим упрощать систему, чтобы обеспечить им эту выгоду".

Google снижает комиссию растущего давления на компанию и ее конкурента Apple Inc. как со стороны разработчиков, так и со стороныт регуляторов и законодателей из многих стран с тем, чтобы они сделали свои платформы более доступными.

Ранее Apple предприняла аналогичный шаг, но менее комплексный. Компания уменьшила комиссию в App Store с 30% до 15% лишь для некоторых приложений, включая те, годовая выручка которых меньше $1 млн, а также новостные приложения и некоторые премиум сервисы видео стриминга, входящие в программу Apple.