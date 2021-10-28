Квартальная прибыль "Магнита" выросла на 41,1%, выше прогнозов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года ритейлер "Магнит" увеличил чистую прибыль по МСФО на 41,1% в годовом исчислении, до 13,576 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали этот показатель на уровне 12,89 млрд рублей.

EBITDA компании выросла на 27%, до 35,047 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7,2%, как и годом ранее, сообщила компания.

Эти показатели также превзошли консенсус-прогноз (34,376 млрд рублей и 7,1%).

Выручка "Магнита" с учетом результатов приобретенной группы "Дикси" выросла на 27,7% год к году, до 489,296 млрд рублей.

В частности, чистая розничная выручка увеличилась на 28,2% и составила 475,5 млрд рублей. Рост чистой розничной выручки без учета показателей "Дикси" составил 13,8%.

Выручка "Дикси" в III квартале составила 53,309 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (LfL) "Магнита" в отчетном квартале увеличились на 8,6%. Рост был обеспечен увеличением среднего чека на 8,3% и покупательского трафика на 0,3%.

Основной формат "Магнита" - сеть магазинов "у дома"- в III квартале нарастила выручку на 15,8%, до 329,563 млрд рублей. LfL-продажи сети выросли на 10,2% на фоне увеличения среднего чека на 9,5% и повышения трафика на 0,6%.

Выручка супермаркетов увеличилась на 3,9%, до 50,559 млрд рублей. LfL-продажи сети повысились на 3,2% (средний чек вырос на 5,9%, трафик сократился на 2,5%).

Сеть магазинов дрогери "Магнит Косметик" в III квартале нарастила выручку на 13,3%, до 39,646 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,2% (за счет роста чека на 3,7% при снижении трафика на 0,4%).

Торговая площадь ритейлера выросла на 18,4%, до 8,7 млн кв.м на конец сентября (в том числе площадь магазинов "Магнита" без учета "Дикси" - на 7,5%, до 7,9 млн кв.м).

Рост чистой розничной выручки продолжал опережать рост торговой площади благодаря дальнейшему росту плотности продаж, отметила компания.

При этом ускорение роста выручки и LfL-продаж по сравнению с предыдущим кварталом произошло без усиления промо активности. Доля промо как процент от выручки не изменилась квартал к кварталу и год к году в связи с эффективными сезонными промо кампаниями, чему способствовали благоприятные погодные условия и высокий внутренний туристический сезон, сообщил "Магнит" .

Во II квартале чистая розничная выручка "Магнита" выросла на 9,1%, а LfL-продажи - на 5,2%.

Ускорение роста сопоставимых продаж в III квартале было обусловлено, главным образом, сильными результатами зрелых магазинов.

Ранее результаты продаж за III квартал раскрыли другие публичные продовольственные ритейлеры. "О'Кей" увеличил розничную выручку на 10,1%, LfL-продажи - на 6,6%. "Лента", которая, как и "Магнит", усилила позиции за счет M&A-сделок, нарастила розничные продажи на 13,5%, LfL - на 3,5%.

Основной конкурент "Магнита" - X5 Retail Group в III квартале увеличила продажи на 11,6% (до 541,95 млрд рублей), LfL-выручку - на 4,8%.

Таким образом, "Магнит" в III квартале продемонстрировал самые высокие темпы роста продаж среди публичных конкурентов. Динамика LfL-выручки ритейлера оказалась самой высокой за последние 30 кварталов.

Президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг через пресс-службу назвал квартальные показатели компании "выдающимися".

"Мы завершили уникальную стратегическую сделку, которая кардинально изменила наши позиции на рынке. Наши инициативы, оцененные покупателями и подкреплённые благоприятными условиями на рынке, привели к высокому росту чистой розничной выручки примерно на 14% за счет роста LfL-выручки почти на 9% снова благодаря зрелым магазинам. Рост чистой розничной выручки ускорился месяц к месяцу с 11% в июле до 17% в сентябре", - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что сеть "Дикси" требует дополнительного внимания и улучшения рентабельности, первое детальное погружение в ее бизнес дает уверенность в том, что "Магнит" сможет получить существенную синергию в среднесрочной перспективе. "Это позволяет нам сохранять неизменными наши долгосрочные цели. Более того, с учетом маржи EBITDA в третьем квартале в размере 7,2% после консолидации "Дикси", мы считаем дальнейший потенциал ее увеличения весьма обоснованным", - добавил глава компании.

Валовая прибыль "Магнита" в III квартале выросла на 26,6%, до 115,412 млрд рублей. Валовая маржа составила 23,6% против 23,8% годом ранее. Снижение маржи было обусловлено консолидацией бизнеса "Дикси", которая оперирует на более низком уровне коммерческой маржи. Этот эффект был частично компенсирован повышением рентабельности промо, снижением потерь, логистических затрат и положительным влиянием структуры форматов, отметил ритейлер.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились до 20,4% от продаж с 20,5% за счет положительного эффекта операционного рычага.

Общий долг "Магнита" на конец сентября составил 271,2 млрд рублей по сравнению с 183,8 млрд рублей годом ранее. Чистый долг вырос до 233,8 млрд рублей с 178,3 млрд рублей. Объем денежных средств сократился до 37,5 млрд руб. с на конец июня 2021 года после проведения расчетов по сделке с "Дикси". В результате чистый долг увеличился на 71,7% квартал к кварталу. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,9х по сравнению с 1,8х на конец сентября 2020 года и 1,2х на конец июня 2021 года.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.