Минфину придется искать допсредства на льготные ипотечные программы из-за ставки ЦБ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование. Об этом сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в понедельник в Госдуме.

В ходе "круглого стола", посвященного рынку недвижимости, он перечислил все прозвучавшие от его участников предложения: расширить льготную ипотеку, расширить выдачу субсидируемых инфраструктурных облигаций, развить субсидируемые арендные дома, расширить низкомаржинальные проекты.

"Вот новые бюджетные идеи, которые мы сейчас услышали. Но хотелось бы, коллеги, обратить ваше внимание на то, что у нас с весны ставка ЦБ, с учетом решения в пятницу, выросла на 2,5 п.п. (с 26 апреля – 5%, с 25 октября – 7,5% – ИФ). Мы сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но уже сейчас могу сказать, что мы до того, вот с учетом предыдущих повышений, выходили с дефицитом 14 млрд рублей. Нам надо будет, видимо, в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование. С учетом последнего повышения (ставки ЦБ - ИФ) мы, наверное, перевалим за 100 млрд рублей расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам", - сказал он.

К трем основным ипотечным программам относятся "Льготная ипотека", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека". В частности, при покупке квартир по "Льготной ипотеке" (кредит со ставкой до 7% годовых и с максимальной суммой в 3 млн руб. до 1 июля 2022 г.) государство из федерального бюджета возмещает недополученные банком проценты до ключевой ставки ЦБ + 3 п.п.

По словам Моисеева, исходя из тезисов выступления главы ЦБ в пятницу, не исключены дальнейшие шаги по повышению ставки.

"Я не хочу никак это комментировать, я просто именно чисто в бюджетной логике говорю о том, что это значит, что нам надо будет закладывать дополнительные ресурсы на то, чтобы финансировать все эти программы, и пока этих ресурсов нет в бюджете. Мы сейчас будем изыскивать довольно значительные дополнительные средства для того, чтобы закрыть те программы, которые у нас есть", - добавил замминистра.

Он заверил, что программы государственного стимулирования покупки жилья работают хорошо, стоят государству дорого, и предложил ограничиться тем, что сейчас есть, прежде чем выходить с новыми идеями.

"У нас реальные, серьезные новые дополнительные потребности в бюджетных расходах, которые уже возникли, без новых решений. И возможно, еще добавятся в случае – не знаю, будет этот случай или не будет, но исключать мы точно этого не можем – дополнительного роста ставки Банка России. Я предлагаю сейчас нам немножко затормозить с новыми идеями и пока их проработать, просчитать и, если ситуация изменится, тогда рассматривать", - сказал Моисеев.