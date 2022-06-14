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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Лента" не будет выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Лента" в ходе годового собрания приняли решение не распределять прибыль по итогам 2021 года, дивиденды за прошлый год не выплачивать.

Акционеры также определили количественный состав совета директоров - шесть человек впредь до избрания (назначения) независимых директоров, говорится в сообщении компании. Кроме того, акционеры приняли решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

В повестку дня годового собрания акционеров также входил вопрос об избрании совета директоров. Результаты голосования компания не раскрыла.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Весной 2019 года у "Ленты" сменились акционеры: основным владельцем ритейлера с долей 78% акций стала "Севергрупп" Алексея Мордашова.

По итогам 2021 года выручка "Ленты" выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 21,8%, до 13,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х по сравнению с 1,5х на конец 2020 года. Свободный денежный поток за 2021 год составил 2,8 млрд рублей, что на 17 млрд рублей ниже, чем в 2020 году.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды (хотя компания объявляла о планах начать выплаты еще до смены акционеров). В ноябре прошлого года совет директоров ритейлера утвердил положение о дивидендной политике. Она предусматривает ежегодные выплаты и промежуточные дивиденды в случае, если текущее финансовое положение компании является стабильным.

Размер дивидендов по результатам года не должен превышать 100% свободного денежного потока за соответствующий период при условии, что коэффициент чистый долг/EBITDA будет находиться ниже 1,5х. Если задолженность будет ниже 1,0х, компания может направить на дивиденды более 100% FCF. В случае роста задолженности выше 1,5х "Лента" может перейти к выплатам не более 50% FCF в качестве дивидендов, сообщалось в документе.

Лента
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