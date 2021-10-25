Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии из-за слов о ядерном сдерживании России

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военный атташе Германии в понедельник был вызван в Минобороны РФ для обсуждения высказываний руководства военного ведомства ФРГ о сдерживании РФ, вручена нота, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в РФ был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

23 октября ее слова прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО", - заявил Шойгу.

"Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", - сказал тогда Шойгу.