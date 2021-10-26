Facebook увеличила чистую квартальную прибыль на 17%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 17%, до $9,19 млрд с $7,85 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,22 с $2,71 при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $3,22.

Квартальная выручка компании увеличилась в годовом измерении на 35%, до $29,01 млрд против $21,47 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $29,49 млрд.

Темпы роста обоих показателей замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, что в Facebook, в частности, связывают со введением корпорацией Apple Inc. новых настроек приватности для своих устройств.

В предыдущем квартале чистая прибыль Facebook выросла вдвое, выручка - на 56%.

Рекламные доходы компании в июле-сентябре увеличились на 33%, до $28,28 млрд, тогда как в предыдущем квартале их повышение составило 56%. В Facebook отмечают, что изменение настроек приватности для устройств Apple ухудшило возможности таргетирования рекламы, а также получения рекламодателями информации о том, насколько успешным является ее размещение.

С апреля этого года Apple начала требовать от владельцев приложений запрашивать у пользователей информацию о том, какими данными они готовы делиться.

Прогноз выручки компании на четвертый квартал также оказался хуже прогнозов рынка, и главный финансовый директор Facebook Дэвид Венер отметил "существенную неопределенность, связанную с последствиями изменений в операционной системе для устройств Apple - iOS 14, а также макроэкономическими факторами и последствиями COVID-19".

По прогнозу Facebook, его выручка в четвертом квартале составит $31,5-34 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $34,72 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец сентября достигло 2,91 млрд человек, увеличившись за год на 6%. Число пользователей, активных ежедневно, также повысилось на 6% - до 1,93 млрд.

В прошедшем квартале Facebook выкупила собственные акции на сумму $14,37 млрд.

Компания также объявила в понедельник о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму $50 млрд.

Акции Facebook подорожали на 1,7% на дополнительных торгах в понедельник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года повысилась на 20%.