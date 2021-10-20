The Verge сообщило о планах Facebook сменить название

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Facebook планирует провести ребрендинг, сменив свое название так, чтобы оно отражало усилия компании по созданию "метавселенной" (the metaverse), пишет The Verge со ссылкой на источник, непосредственно информированный об этих планах.

Гендиректор и основатель компании Марк Цукерберг планирует обсудить предстоящий ребрендинг на ежегодной конференции Connect 28 октября. Однако компания может объявить о смене названия и раньше.

Ребрендинг может означать желание компании ассоциироваться не только с "соцсетью и всем сопутствующим злом", пишет The Verge. Вероятно, компания хочет, чтобы синий логотип Facebook ассоциировался только с одним из ее многочисленных продуктов, наряду с WhatsApp, Oculus и другими и чтобы ее футуристические проекты не связывались с нынешним критическим отношением к работе соцсети.

О начале работы над проектом "метавселенной" в подразделении Oculus Цукерберг объявил летом 2021 года. Метавселенная - это будет виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности, которые, как считает Цукерберг, в будущем будут настолько же распространены, как и смартфоны.

В июле он сказал The Verge, что через несколько лет компания будет восприниматься не как владелец соцсетей, а как создатель метавселенной. В сентябре компания оценила инвестиции в проект в $50 млн за десять-пятнадцать лет.