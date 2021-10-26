Telegram в ближайшее время запустит рекламную платформу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram в ближайшее время впервые начнет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", - написал Дуров.

Как говорится на сайте компании, рекламные сообщения будут демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тыс. подписчиков, их ограничат 160 символами.

Рекламодатели смогут выбрать язык и приблизительную тематику каналов, на которых будет отображаться их реклама. Также можно выбрать определенные каналы, на которых будет отображаться определенная реклама, или добавить определенные каналы, где она не будет отображаться.

Минимальная цена за 1 тыс. показов рекламного сообщения составит 2 евро. Продолжительность показа рекламы будет зависеть от суммы, заплаченной рекламодателем. "Рекламное сообщение будет продолжать отображаться, пока не достигнет этой суммы", - поясняет компания.

В настоящее время рекламная платформа находятся в тестовом режиме. После того, как Telegram окупит свои основные расходы, компания начнет делиться доходами от рекламы с владельцами общедоступных каналов, в которых отображаются рекламные сообщения.

Отмечается, что Telegram не будет отслеживать, нажимают ли пользователи на рекламное сообщение. Не будут разрешены внешние ссылки в рекламных сообщениях, чтобы гарантировать, что третьи стороны не смогут шпионить за пользователями.

Рекламные сообщения будут основаны исключительно на тематике каналов, в которых они отображаются. "Это означает, что никакие пользовательские данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения", - заверили в компании.

Дуров утверждает, что большинство пользователей едва ли заметит нововведение. Он пояснил, что, во-первых, Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. "Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram", - отметил основатель мессенджера.

Он обещает, что для показа рекламы не будут использованы личные данные пользователей. "Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", - написал он.

По словам Дурова, официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. "В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале", - отметил он.