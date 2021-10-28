Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,8%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим снижением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры (снижается Азия) и дешевеющей нефти (Brent опустилась ниже $84 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,8%, при этом в лидерах отката выступают акции "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4212,75 пункта (-0,4%), индекс РТС – 1876,5 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 5,5%.

Доллар стоит 70,66 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-5,5%), ВТБ (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Сбербанк в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 348,3 млрд руб. с 271,4 млрд руб. годом ранее, что оказалось выше прогнозов. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 978 млрд руб. с 558,6 млрд руб. годом ранее.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (+0,4%), АФК "Система"" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

"Полюс" в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота, сообщила компания. Это примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, хотя на 15% больше результата II квартала текущего. Выручка "Полюса" в III квартале составила $1,383 млрд, что на 4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, но на 12% больше, чем в апреле-июне текущего. Чистый долг золотодобытчика за квартал сократился на 18%, до $1,95 млрд.

Выручка VK (ранее Mail.ru Group) (+0,04%) по итогам III квартала 2021 года выросла на 19% год к году и составила 30,42 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. Показатель EBITDA VK в отчетном периоде вырос на 28% – до 8,43 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 27,7% против 25,7% годом ранее. Выручка оказалась чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как EBITDA и рентабельность по этому показателю превзошли прогнозы аналитиков.

Просели акции "ФосАгро" (-0,4%). Два человека пострадали из-за выброса аммиака на заводе по производству удобрений в Череповце (Вологодская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Выброс аммиака произошел на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений. Пострадали два человека", - сказал он. В городе проводятся замеры уровня ПДК вредных веществ в воздухе. В Череповце расположена основная производственная площадка "ФосАгро". Компания готовит комментарий по происшествию.

Чистая розничная выручка ритейлера "О'Кей" (-0,2%) в III квартале 2021 года увеличилась на 10,1% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 43,451 млрд рублей.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как противоречивый: нефть дешевеет, но промышленные металлы готовы скорректировать падение предыдущих дней, что поддержит бумаги металлургов.

Азиатские рынки преимущественно снижаются, инвесторов беспокоит факт возможной эскалации торговых отношений КНР и США на фоне демарша против China Telecom.

Германия днем может сообщить о снижении безработицы в октябре до 5,4% с 5,5% в сентябре. В еврозоне выйдет отчет по оценке делового и потребительского доверия, индексы делового климата и экономических ожиданий. Европейский центральный банк примет решение по денежной политике. Вероятно, будет объявлено о сокращении покупки активов. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также оценка ВВП за III квартал, статистика незавершенных сделок на рынке недвижимости.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что в отсутствие улучшений на рынке нефти индекс МосБиржи может опуститься под уровень 4200 пунктов.

Негативные настроения на мировых рынках утром в четверг сохраняются, хотя нефть Brent пытается отыграть часть утренних потерь. В фокусе внимания инвесторов будут вновь новости с сезона отчетности (Amazon, Apple) и первая оценка ВВП США за 3-й квартал. Мировые рынки акций могут остаться под давлением, но к вечеру можно надеяться на стабилизацию настроений.

Дальнейшее ухудшение ценовой конъюнктуры товарных рынков заставляет опасаться усиления коррекционных настроений на российском рынке. Индекс МосБиржи может опуститься под отметку 4200 пунктов. Вышедшая финотчетность "Магнита" и Сбера вряд ли сможет оказать сильную поддержку и нивелировать влияние внешнего фона, считает эксперт.

В США в среду просели индексы Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,5%), не изменился Nasdaq. Трейдеры продолжали оценивать отчеты компаний за третий квартал, которые выступают одним из ключевых драйверов недавнего роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. При этом прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы, пишет CNBC.

Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь продемонстрировали снижение показателя на 0,4% при прогнозах падения на 1,1% после роста в августе на 1,8%.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Банк Японии по итогам октябрьского заседания решил сохранить ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) неизменными. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около нуля, говорится в заявлении банка.

Однако ЦБ Японии понизил прогноз роста экономики на 2021 фингод, сославшись на влияние коронавирусной инфекции на потребление услуг, а также снижение объемов экспорта и промпроизводства из-за проблем в цепочках поставок. Регулятор ДКП теперь ожидает, что ВВП в 2021 фингоду, который закончится 31 марта 2022 года, вырастет на 3,4% против озвученных в июле 3,8%. На 2022 фингод банк повысил прогноз роста экономики до 2,9% с 2,7%, объяснив повышение растущими темпами вакцинации.

Относительно роста потребительских цен регулятор ожидает, что в текущем фингоду они увеличатся на 0,1% (ранее называлось увеличение на 0,6%), а в следующем - на 0,9% (прогноз остался без изменений).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг также снижаются, отыгрывая статистику Минэнерго США. Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $83,54 за баррель (-1,2% и -2,1% в среду), декабрьская цена WTI - $81,69 за баррель (-1,2% и -2,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей (прогнозы варьировались от снижения на 0,1 млн до роста на 2 млн), запасы бензина снизились на 1,99 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,24-2,7 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 432 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,0-2,25 млн).

Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.