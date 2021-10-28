Град нарушил планы Грузии на рекордный урожай винограда

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Грузия завершила сбор винограда, из которого на переработку было направлено около 250 тысяч тонн – на 11,6% меньше, чем в прошлом году, и на 17% меньше ожидавшегося в этом году рекордного показателя в 300 тыс. тонн.

"Окончательный объем собранного в этом году винограда сейчас уточняется. Что же касается его переработки, то она составила порядка 250 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе Грузии.

По словам представителя министерства, планы как на сбор винограда, так и на его переработку нарушил сильный град, который перед самым началом сбора урожая обрушился на Кахетию – главный виноградарский регион страны, на долю которого обычно приходится до 90% всего урожая винограда в Грузии.

26 августа град сильно повредил, а местами полностью уничтожил виноградники на площади почти 4,6 тыс. гектаров в трех муниципалитетах Кахетии – Телавском, Гурджаанском и Кварельском, что составляет более 13% отведенной в этом регионе под виноградники площади в 35 тыс. гектаров. Град повторился 2 сентября в тех же муниципалитетах, в результате чего было повреждено еще 180 га виноградников.

Правительство Грузии в ожидании рекордного в 2021 году урожая винограда, из которого на переработку предполагалось направить до 300 тыс. тонн, а также на фоне проблем, обусловленных пандемией, продолжило в этом году субсидирование виноградарей и виноделов, чтобы свести к минимуму их потери и обеспечить сбор и переработку большого урожая винограда. Для того, чтобы компенсировать убытки от реализации винограда по сниженной цене, в госбюджете страны было выделено 100 млн лари (около $32 млн).

По данным Национальной службы статистики, в 2020 году урожай винограда в Грузии составил 316,9 тыс. тонн – на 8% больше, чем годом ранее. Из них на переработку были направлены рекордные за последние 30 лет 282,7 тыс. тонн.