Потенциальный покупатель Eurasia Mining успешно завершил due diligence

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU -Потенциальный покупатель активов британской Eurasia Mining Plc, владеющей лицензиями на месторождения платины на Кольском полуострове и Урале, успешно завершил due diligence, сообщила Eurasia Mining.

Совет директоров Eurasia Mining получил предложение о потенциальном приобретении практически всех активов компании в мае 2021 года. При этом совет продолжает рассматривает предложения иных интересантов.

Совет директоров намерен предложить несколько вариантов с учетом рекомендаций UBS, DLA Piper и других консультантов, говорится в сообщении.

В марте Eurasia Mining заключила соглашение с "Росгео" о создании СП, в рамках которого Eurasia получит 75% в компании, которая владеет лицензиями на проведение геологоразведки перспективных площадей с прогнозными ресурсами до 104,6 млн унций платинового эквивалента по российской классификации.

Ранее Eurasia Mining привлекала "ВТБ Капитал" и китайский CITIC для оценки стратегических вариантов. Одним из претендентов на покупки компании была южноафриканская Lesego Platinum.

Eurasia Mining ведет добычу на месторождении россыпной платины Западный Кытлым в Свердловской области, а также является оператором проекта платиноидов Мончетундра, который включает два месторождения.

Ресурсы Мончетундры составляют 15 млн унций платиноидов с потенциалом роста до 40 млн унций, этот проект может стать один из самых низкозатратных месторождений в мире, где добыча ведется открытым способом. Eurasia Mining заключила EPC-контракт на обустройство и запуск месторождения с китайской Sinosteel, которая обеспечит привлечение проектного финансирования в размере $150 млн. Мончетундра расположена в 3 км от "Североникеля" (Кольская ГМК "Норникеля" ). Добыча на месторождении Западный Кытлым ведется с 2016 года.