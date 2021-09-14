Греф "теоретически" допустил продажу актива экосистемы Сбера

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф "теоретически" допустил продажу актива экосистемы банка, если его развитие не оправдывает ожиданий.

Экосистема только начинает формироваться, интеграционные процессы – это непростая вещь, заявил Греф в ходе онлайн пресс-конференции.

"Конечно, нормально, когда компании меняют свой взгляд, от каких-то активов отказываются. У меня на слуху сейчас нет ничего такого, от чего мы собираемся отказываться. Но теоретически я вполне допускаю, что какие-то активы можем продать, если мы увидим, что их востребованность у клиентов оказалась не настолько высокой, как мы предполагали. Но пока у нас все движется очень неплохо", - сказал он, добавив, что для Сбербанка 2021 год был ключевым с точки зрения интеграции.

Греф отметил, что Сбербанк в настоящее время не рассматривает возможность покупки новых активов и будет заниматься развитием уже имеющихся направлений.

"Что касается покупки активов, первое, мы никогда не объявляем заранее о такого рода сделках. Второе, у меня даже в голове сейчас, честно говоря, нет. Этот вопрос не актуален на сегодняшний момент. Мы сейчас занимаемся развитием тех направлений, которые у нас есть", - сказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк продолжает развивать различные партнерства. "Партнерства – это у нас любимая тема и перманентный процесс. Мы все время с кем-то партнеримся", - добавил глава Сбербанка.

Сбербанк в 2020 году завершил многолетние партнерские отношения с "Яндексом", разделив два СП – "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет", а уже весной 2021 года газета Financial Times со ссылкой на источники написала о возможном разводе с Mail.ru. Вскоре после этого Греф говорил, что проблемы конкуренции между экосистемами банка и Mail.ru решаются конструктивно.

7 сентября первый зампред Сбербанка Лев Хасис в интервью Financial Times сказал, что совместное предприятие Сбера с Mail.ru Group действительно сталкивалось с трудностями из-за того, что компании выступают партнерами в одних областях и конкурируют – в других, но стороны не готовили варианты развода.

Mail.ru и Сбербанк владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O – online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат". У Mail.ru также есть доля в совместном предприятии Aliexpress Russia с участием китайского гиганта e-commerce Alibaba Group, группы USM и РФПИ.