Чистая прибыль Amazon в III кв. упала максимально за 4 года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. зафиксировал более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки в третьем квартале на фоне беспрецедентных проблем в глобальных цепочках поставок и нехватки рабочей силы.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре сократилась на 50%, до $3,16 млрд по сравнению с $6,33 млрд за аналогичный период годом ранее. Падение стало максимальным со второго квартала 2017 года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $6,12 с $12,37. Квартальная выручка Amazon увеличилась на 15%, до $110,8 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в третьем квартале на уровне $8,9 на акцию при выручке в $111,55 млрд.

Сложная операционная среда способствовала росту себестоимости продаж Amazon в третьем квартале на 10%, до $62,93 млрд, расходов на обработку и отправку заказов - на 26%, до $18,5 млрд.

Увеличение операционных расходов скажется на показателях компании и в четвертом квартале, на который приходится сезон предрождественских продаж, предупредил главный исполнительный директор Amazon Энди Джесси.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале наши издержки повысятся дополнительно на несколько миллиардов долларов на фоне дефицита рабочей силы, увеличения расходов на оплату труда, глобальных проблем в цепочках поставок, а также возросших расходов на транспортировку товаров", - заявил он.

В ходе телефонной конференции для инвесторов главный финансовый директор Amazon Брайан Ославски отметил, что факторы "рабочей силы, потерь в производительности труда и роста производственных издержек" привели к дополнительным затратам в размере $2 млрд в третьем квартале. В четвертом квартале, по оценкам Ославски, этот показатель может увеличиться до $4 млрд.

Ухудшение финансовых показателей коснулось лишь бизнеса Amazon в сфере электронной коммерции, в то время как продажи облачного сервиса компании Amazon Web Services (AWS) подскочили на 39%, до $16,11 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, в четвертом квартале ее выручка увеличится на 4-12% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $130-140 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $142,17 млрд.

Акции Amazon подешевели на 4% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 5,8% и составляет $1,72 трлн.