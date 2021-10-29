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Цена Brent выросла до $84,43 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нефть слабо дорожает на торгах в пятницу на ожиданиях дальнейшего падения глобальных запасов сырья.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $84,43 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,26 (0,3%) - до $84,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,85 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов поднялась на $0,15 (0,2%) и составила $82,81 за баррель.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Тем временем данные Wood Mackenzie, полученные от трейдеров, показывают, что запасы на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, за последнюю неделю сократились еще на 1,81 млн баррелей. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы в Кушинге упали до минимума с октября 2018 года.

Brent WTI ОПЕК+

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