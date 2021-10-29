Brent подешевела до $84,12 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снизились в пятницу и завершили неделю в минусе.

К 17:40 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,24%), до $84,12 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому момент дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,98 (1,18%), до $81,83 за баррель.

За неделю Brent может потерять около 1,3%, продемонстрировав первый недельный спад с августа, WTI может снизиться примерно на 1%.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тысяч б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Данные Wood Mackenzie, полученные от трейдеров, показывают, что запасы на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, за последнюю неделю сократились еще на 1,81 млн баррелей. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы в Кушинге упали до минимума с октября 2018 года.