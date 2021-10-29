Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $84,12 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снизились в пятницу и завершили неделю в минусе.

К 17:40 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,24%), до $84,12 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому момент дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,98 (1,18%), до $81,83 за баррель.

За неделю Brent может потерять около 1,3%, продемонстрировав первый недельный спад с августа, WTI может снизиться примерно на 1%.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тысяч б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Данные Wood Mackenzie, полученные от трейдеров, показывают, что запасы на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, за последнюю неделю сократились еще на 1,81 млн баррелей. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы в Кушинге упали до минимума с октября 2018 года.

Brent WTI Минэнерго США Кушинг ОПЕК Wood Mackenzie

Новости по теме

Новости

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м на заявлениях "Газпрома"

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев впервые превысила 1 трлн руб.

"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль

Курс эфира обновил рекорд, поднявшись выше $4400

В Молдавии заявили о необходимости провести аудит долга за газ из РФ

В Киеве сообщили об остановке поставок энергетического угля из РФ с 1 ноября

В Киеве сообщили об остановке поставок энергетического угля из РФ с 1 ноября

Рубль в пятницу утром относительно стабилен к доллару и евро

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });