Думе предложили освободить биржи от резервного копирования данных в нерабочие дни

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 10308-8, которым предлагается освободить биржи и других организаторов торгов от обязанности ежедневно копировать информацию и документы. Авторы поправок - группа депутатов во главе с председателем думского по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас закон обязывает организатора торгов хранить как информацию, так и документы, которые связаны с проведением организованных торгов, и проводить их ежедневное резервное копирование. Внесенные поправки убирают убирает слово "ежедневное" из действующей нормы.

В пояснительной записке говорится, что от резервного копирования биржи будут освобождены в те дни, когда торги не проводятся либо изменения в реестры не вносились. Действующая норма приводит к увеличению на 30% риска возникновения сбоя в процессе резервного копирования и восстановления, а также ведет к нерациональному использованию емкости системы хранения данных, требуя ее увеличения, пропорционально увеличивая затраты на техническое обеспечение систем хранения, считают авторы законопроекта.

Внесенный проект закона также освобождает профессиональных участников рынка ценных бумаг от представления инвесторам информации, которая находится на сайте организатора торговли, либо на сайтах информационных агентств. Речь идет об обязанности профучастников при приобретении у них ценных бумаг предоставлять инвесторам информацию о ценах этих ценных бумаг в течение предшествующих шести недель.