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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев впервые превысила 1 трлн руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей (составила около 1,05 трлн рублей), свидетельствуют расчёты "Интерфакса" на основе данных компании.

Этот показатель является абсолютным рекордом девятимесячной прибыли за историю ПАО. Годовая прибыль головной компании также раньше никогда не превышала триллион рублей.

В 2020 году за этот же период головная компания получила убыток в 592 млрд рублей.

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