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Цена газа в ЕС подскочила на 11% на фоне перевода "Ямал-Европы" в реверсный режим

Цена газа в ЕС подскочила на 11% на фоне перевода "Ямал-Европы" в реверсный режим
Фото: Carl Young / EyeEm via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник выросла на 11% на фоне перевода одного из важнейших импортных газопроводов "Ямал-Европа" (по нему может прокачиваться до 100 млн куб. м в сутки) в реверсный режим (не с востока на запад, а с запада на восток).

В понедельник утром цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 72,1 евро за МВт.ч, или $861 за тысячу кубометров. В пятницу торги по этому инструменту завершились на уровне $775.

Газопровод "Ямал-Европа" перешел в реверсный режим с начала субботы, 30 октября, в понедельник поставки в реверсном режиме - из Германии в Польшу - выросли в несколько раз.

Ямал-Европа Европа

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