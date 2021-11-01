Из-за гриппа птиц на кировской птицефабрике уничтожат 400 тысяч птиц

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Грипп птиц выявлен на птицефабрике ООО "Зуевское любимое" (г.Зуевка, Кировская область, производитель куриных яиц), поголовье в размере более 400 тысяч голов будет уничтожено.

Как сообщает управление Россельхознадзора по региону, при проведении лабораторных исследований патологического материала птиц, принадлежащих птицефабрике ООО "Зуевское любимое", на минувшей неделе обнаружен генетический материал вируса гриппа А. Проба в оперативном порядке была направлена в ФГБУ "ВНИИЗЖ " (г.Владимир), которое подтвердило диагноз. Идентифицирован подтип вируса гриппа птиц – Н5N1.

Согласно опубликованному указу губернатора Кировской области, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях региона. Карантин устанавливается на 21 календарный день после убоя последней птицы, за исключением дикой, находящейся в состоянии естественной среды. Угрожаемой зоной определена территория в радиусе до 10 км от границ эпизоотического очага (ООО "Зуевское любимое").

Также утвержден план по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения возбудителя высокопатогенного гриппа птиц на отдельных территориях региона.

Согласно плану мероприятий, в эпизоотическом очаге подлежат изъятию куры – 422 015 голов, яйца – 110 298 штук, мясо кур –3 586 кг. В угрожаемой зоне будет изъята домашняя птица в количестве 854 головы в 82 личных подсобных хозяйствах.

В частности, на 31 октября сожгли 27,29 тыс. трупов птиц на птицефабрике, изъятых в г.Зуевке, с.Сезенево, д.Зуи.

На 30 октября 2021 года в 23 личных подсобных хозяйствах уничтожено 290 голов птицы (260 кур, 25 голубей, 5 уток).

ООО "Зуевское любимое" ограничен доступ в ФГИС "Ветис" - "Меркурий".

Россельхознадзор отмечает, что охотники отстреливают дикую птицу для исследования на грипп птиц. Планируется дальнейшее сжигание трупов птицы.

"Управление держит данную ситуацию под контролем и принимает необходимые меры в рамках установленной компетенции, - добавляется в сообщении.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 99% долей ООО "Зуевское любимое" владеет Станислав Загоскин, 1% – директор ООО "Киров птицепром" Татьяна Ишутинова. У птицефабрики есть "дочка", занимающаяся торговлей – ООО "Птицебизнес".