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СКР заинтересовался жалобой тюменцев на сжигание кур на птицефабрике

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Тюмени организовали проверку в связи с появившимся в соцсетях обращением горожан по поводу утилизации кур на ПАО "Птицефабрика "Боровская имени А.А.Созонова", где в октябре была зафиксирована вспышка птичьего гриппа , сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, в обращении сообщается о незаконном полигоне, где уничтожают продукцию птицефабрики, а также о загрязнением атмосферы и земли. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На протяжении почти двух недель тюменцы жалуются в соцсетях на запах гари из-за сжигания кур на птицефабрике.

Ранее сообщалось, что в областной департамент АПК поступает много обращений от жителей из-за запаха с птицефабрики. К началу ноября планируется закончить утилизацию всего поголовья кур на предприятии, затем будет проведена дезинфекция цехов.

Сжигание птиц происходит под контролем МЧС, полиции, администрации Тюменского муниципального района и ветеринарной службы.

13 октября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории птицефабрики "Боровская", решено было уничтожить все поголовье птицефабрики - это около 4,5 млн птиц.

ПАО "Птицефабрика "Боровская" им. А.А.Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, он осуществляет поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. Основным акционером (более 99,9% акций) является Тюменская область в лице областного департамента имущественных отношений.

Тюмень

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