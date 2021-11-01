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ВТБ профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на 2,4 млрд рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ открыл ГК "Разумные инвестиции" кредитную линию на сумму более 2,4 млрд рублей с использованием расчетов по счетам эскроу на строительство многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщается в пресс-релизе банка.

Заемные средства предоставлен на пять лет.

Жилой комплекс "Тетра" комфорт-класса возводится в Советском районе. Общая жилая площадь 18-этажной новостройки составит около 30 тыс. кв. м. В ней разместятся 454 квартиры и двухуровневая подземная парковка. На придомовой территории планируется обустроить детскую и спортивную площадки. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года.

ГК "Разумные инвестиции" работает на рынке жилой недвижимости с 2013 года, в настоящий момент объем введенного жилья превысил 70 тыс. кв. м, на стадии строительства - еще около 50 тыс. кв. м.

ВТБ Нижний Новгород

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