Закупки для Усть-Луги стали фактором повышения ЦБ прогноза импорта на 2022 год

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Приобретение оборудования для гигантского проекта "Газпрома" и "РусГазДобычи" - комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги - на средства Фонда национального благосостояния стало одним из факторов повышения Банком России прогноза импорта в РФ на 2022 год.

"Предполагается, что в 2022 г. импорт увеличится больше, чем ожидалось в июле, вследствие более быстрого роста импорта услуг. Фактически темпы вакцинации во многих странах оказались недостаточными для обеспечения коллективного иммунитета в объявленный ранее временной горизонт, и, соответственно, сроки существенного открытия границ также сместились на 2022 год. Кроме того, в прогнозе учитывается инвестирование средств ФНБ в проект по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, предполагающий значительные закупки импортного оборудования", - говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном ЦБ.

Как сообщалось, из ФНБ на проект в Усть-Луге планируется выделить 0,9 трлн рублей. Эти средства не учитываются в базовом лимите вложений из ФНБ в 1,6 трлн руб. до 2024 г. По мнению ЦБ, закупка импортного оборудования за счет средств ФНБ не влияет на рубль и ДКП.

"Если средства будут использованы для закупки импортного оборудования, то это не окажет влияния на обменный курс и, на наш взгляд, не окажет влияния на основные параметры, которые непосредственно влияют на денежно-кредитную политику. Здесь рисков мы никаких не видим", - говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре.

Прогноз импорта товаров в 2022 г. ЦБ в октябре увеличил до $307 млрд с $295 млрд в июльском варианте. В целом этот показатель по оценке Банка России будет поступательно и плавно увеличиваться на протяжении всего прогнозного горизонта ($304 млрд в 2021 г., $309 млрд в 2023 г. и 314 млрд в 2024 г.).