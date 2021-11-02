Рубль во вторник утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,5 - 71,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,6 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,05 руб./EUR1 (+12 копеек к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,6 копеек к уровню закрытия 1 ноября, до 76,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,37 копейку выше уровня действующего официального курса, евро - на 88,13 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 2 ноября на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Инвесторы охладили свой аппетит к рисковым активам. Кроме того, цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,84 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,06 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие рынка 1 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,37%, китайский CSI300 - 0,67%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,2%.

Основные индексы американского фондового рынка завершили ростом торги в понедельник, достигнув рекордных максимумов. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности компаний. Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков.

Также участники рынка на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы будут ждать комментариев от представителей руководства ФРС относительно роста цен на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 30 лет.

Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта.