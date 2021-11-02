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Brent подорожала до $84,75 за баррель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются разнонаправленно, но незначительно на торгах во вторник: цена Brent слабо растет, цена WTI снижается на информации о росте запасов на терминале в Кушинге (Оклахома).

По данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тысячи баррелей.

Разворот тенденции к снижению запасов в Кушинге "должен, по крайней мере, погасить панику среди инвесторов, связанную с быстрым истощением запасов", отмечает аналитик CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин.

К 8:15 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $84,75 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,99 (1,2%), до $84,71 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,08 (0,1%), до $83,97 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,48 (0,6%), до $84,05 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание министров ОПЕК+ 4 ноября, и эксперты в основном ожидают, что они примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с).

"ОПЕК+ до сих пор отказывалась действовать решительно, несмотря на тяжелый энергетический кризис в Европе и неоднократные призывы ряда стран-импортеров, включая Индию, о наращивании добычи", - говорит аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Brent WTI Минэнерго США Кушинг ОПЕК

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