На рынке акций РФ после позитивного старта установился боковой тренд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после позитивного старта торгов залег в боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (растет нефть, проседают металлы и фондовая Европа) в преддверии итогов заседания Федрезерва США; подросли АФК "Система" и нефтяные бумаги.

К 11:10 по Москве индекс МосБиржи составил 4225,76 пункта (+0,1%), индекс РТС – 1861,57 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 71,51 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-1,1%), акции "Северстали" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), UC Rusal (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Просели акции "Сегежа групп" (-0,2%), хотя в начале торгов бумаги росли после выхода неплохого квартального отчета.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (объединяет лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система", ей принадлежит 72,02% холдинга) отчитался об увеличении выручки по МСФО в III квартале текущего года на 35% относительно аналогичного периода 2020 года, до 25,6 млрд рублей, на фоне роста цен на свою продукцию и положительных курсовых разниц. Скорректированная OIBDA компании в III квартале удвоилась, составив 10,5 млрд рублей, следует из пресс-релиза Segezha.

Чистая прибыль компании в III квартале составила 3,5 млрд рублей против убытка на 3,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Отчетность Segezha в целом совпала с ожиданиями рынка: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали удвоение квартальной OIBDA с ростом выручки на 34-41%. Выручка Segezha за январь-сентябрь 2021 года выросла на 36% г/г и составила 68,3 млрд рублей, чистая прибыль в этот период выросла до 11,1 млрд рублей против 5,5 млрд рублей убытка годом ранее.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, нефть дорожает на фоне медленного роста добычи в ОПЕК. Укрепление иены против доллара говорит о снижении аппетитов к риску, поэтому рынок акций РФ проявляет неуверенность.

Ноябрь для российского рынка вполне благоприятный месяц. Ростом заканчивались 8 из 10 ноябрей за последние десять лет. Впрочем, далеко не каждый сектор может рассчитывать на позитивный итог. На строительную отрасль продолжают давить ожидания более высоких ставок, что негативно отразится на объемах ипотечного кредитования и, как следствие, спросе на жилье.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, бурный рост в начале недели стал следствием закрытия "коротких" позиций игроками, но дальше продолжить рост индексу МосБиржи будет сложнее.

На российские акции по-прежнему будут давить высокая ключевая ставка ЦБ РФ и ожидания ее дальнейшего увеличения, что формирует переток капитала с рынка акций в облигации. Многие спекулянты в условиях неопределенности перед заседаниями Федрезерва и ОПЕК+ могут зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.

Среднесрочным инвесторам лучше не предпринимать никаких действий, но быть готовым к сокращению "длинных" позиций. Американский рынок технически перекуплен после четырех недель роста, и коррекцию может спровоцировать любой незначительный негатив. Против же падающей Америки рынок акций РФ расти не будет, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев ожидает консолидации рынка акций РФ во вторник вблизи уровня 4200 пунктов по индексу МосБиржи.

Утром во вторник настрой рынков можно охарактеризовать как слабо негативный: ключевые азиатские индексы снижаются (за исключением Южной Кореи после публикации данных по потребительской инфляции в октябре) проседают фьючерсы на американские и европейские индексы, дешевеют промышленные металлы, но дорожает нефть.

В течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона. Не исключено увеличение волатильности рынков перед заседанием ФРС, на котором регулятор может объявить об ужесточении денежно-кредитной политики и озвучить условия по сворачиванию программы выкупа активов.

Крепость цен на нефть может оказать поддержку российскому фондовому рынку, благодаря чему индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян отмечает, что растущие цены на нефть обеспечивают поддержку российскому рынку акций утром во вторник – Brent проторговывает уровень $85 за баррель. Данные за октябрь показали, что страны ОПЕК добывали в прошедшем месяце 190 тыс. б/c при квоте 254 тыс. б/с.

Возвращаясь к климатической повестке дня, обсуждаемой на саммите в Глазго, стоит обратить внимание, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил "Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года". В рамках целевого сценария прогнозируется рост российской экономики на уровне 3% в год до 2050 года. При этом планируется уменьшить выброс парниковых газов к 2050 году на 80% от уровня 1990 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также констатирует, что рост нефти был подогрет новостями о неспособности стран ОПЕК в октябре увеличить добычу до целевых уровней.

Недостаток производства связан с тем, что небольшие участники ОПЕК не успевают нарастить добычу из-за нехватки мощностей. В частности, с проблемами сталкиваются Нигерия, Ангола, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон. Также упал уровень добычи в Ливии, где произошла утечка в трубопроводе, но ее ограничения сделки ОПЕК+ не касаются из-за сложной политической ситуации в стране.

Медленные темпы роста добычи в странах ОПЕК увеличивают риски более затяжного дефицита на рынках нефти и поддерживают высокие цены. На этой неделе ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители, вместе составляющие альянс ОПЕК+, обсудят производственную политику на декабрь. По действующему плану, увеличение добычи составит 0,4 млн б/с. Базовый прогноз предполагает, что альянс не будет отклоняться от этого значения, что будет умеренно позитивным сигналом для рынка нефти.

В то время как нефтепроизводители не готовы оперативно увеличить предложение, спрос остается сильным. Китайские НПЗ планируют нарастить поставки топлива в IV квартале, чтобы удовлетворить растущий спрос. Первый по размеру китайский НПЗ Sinopec сообщает, что его нефтеперерабатывающие мощности работают с полной загрузкой. В сентябре и октябре поставки топлива уже подскочили на 20%. Второй по размеру китайский НПЗ PetroChina в октябре нарастил импорт сырой нефти на 10% и увеличил поставки топлива на 23%. Несмотря на это, запасы топлива в Китае активно снижаются. В сентябре сокращение бензина и дизельного топлива составило 24% и 28% г/г соответственно, отмечает Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, пока не будет обвала цена на углеводороды, предпосылок для чего пока мало, покупатели российских акций могут спать спокойно. В Европе наступает зимний отопительный сезон, при этом запасы газа находятся на самом низком уровне за 10 лет. Ключевые игроки в ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - противостоят давлению США и не собираются наращивать нефтедобычу ускоренным темпами. На днях Кувейт заявил, что альянсу следует придерживаться своего старого плана по постепенному увеличению добычи. На графике нефти Brent сохраняется боковая консолидация в рамках $82-86 за баррель.

Индекс РТС вплотную подошел к уровню сопротивления 1870 пунктов и за него "быкам" придется еще побороться. Более серьезное сопротивление находится в районе 1910 пунктов, где проходит ранее пробитый вниз повышательный тренд, но оно пока не актуально, считает Верников.

Индексы в США накануне выросли на 0,2-0,6% и вновь закрылись на рекордных максимумах на фоне успешного сезона отчетности компаний.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Трейдеры сохраняют осторожный подход в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Они ожидают, что по его итогам ФРС начнет сворачивать пакет стимулирующих мер на фоне усиливающейся инфляции, которая уже достигла максимума за последние три десятилетия, пишет MarketWatch.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% по итогам ноябрьского заседания. Регулятор также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,98 млрд). Скупка будет осуществляться по крайней мере до середины февраля 2022 года.

Нефть

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены продолжают попытки роста, нефть Brent проторговывает рубеж $85 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 во вторник составила $84,89 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне), декабрьская цена WTI – $84,02 за баррель (-0,04% и +0,6% в понедельник).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+ 4 ноября. Эксперты в основном ожидают, что альянс примет решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (+18,4%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+16,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+9,9%), "Объединенной вагонной компании" (+8,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+7,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (-5,7%), "Белона" (-4,6%), "Акрона" (-3,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,26 млрд рублей (из них 3,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,65 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").