ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 0-0,25%

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и ускорит темпы сокращения программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

"Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали укрепляться. Ситуация в секторах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, улучшилась в последние месяцы, но рост заболеваемости COVID-19 замедлил их восстановление, - отмечается в сообщении. - Инфляция является высокой, что отражает, главным образом, временные факторы. Проблема дисбаланса спроса и предложения, вызванная пандемией и открытием экономики, внесла существенный вклад в повышение цен в некоторых секторах. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, полагают в FOMC. Прогресс в вакцинации, а также ослабление проблем в цепочках поставок, как ожидается, будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции, но риски для экономических перспектив сохраняются.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво оставалась ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", - отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Федрезерв отметил существенный прогресс в движении экономики к целям, поставленным им в декабре прошлого года, в связи с чем и было принято решение о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов.

"FOMC полагает, что указанные темпы сокращения выкупа активов, вероятно, будут целесообразными каждый месяц, однако готов корректировать их, если потребуется, в зависимости от экономических условий. Программа выкупа активов продолжит поддерживать ровное функционирование рынков и содействовать сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу", - отмечается в документе.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все одиннадцать голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на ноябрьском заседании.