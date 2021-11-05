В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Там подчеркнули, что о полной блокировке поставки угля речь не идет.

В четверг, 4 ноября, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем телеграм-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего на Украину из Казахстана.

Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне компании РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.

Также Герус сообщил, что в ноябре РФ до уровня 30% ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Еще раньше депутат заявил о прекращении поставок энергетического угля из России в Украину.