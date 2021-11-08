Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Профицит внешнеторгового баланса в Китае в октябре достиг рекорда

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов.

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года - до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд.

Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта - на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта, говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Экспорт из Китая в США в октябре увеличился на 22,7%, до $53,77 млрд, импорт - на 4%, до $13,02 млрд. Профицит баланса торговли с Штатами подскочил на 30%, до $40,75 млрд.

Экспорт из КНР в Японию вырос в прошлом месяце на 16,3%, в Южную Корею - на 33,1%, в Австралию - на 22,3%, в страны АСЕАН - на 18%, в Евросоюз - на 44,3%. Поставки редкоземельных металлов за рубеж взлетели на 89%.

Импорт из Японии увеличился на 9,9%, из Южной Кореи - на 22,3%, из Австралии - на 24,3%, из США - на 4,6%, из стран АСЕАН - на 23,1%. Импорт из Евросоюза уменьшился в октябре на 0,7%.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце - на 96,2%, природного газа - на 24,6%. При этом импорт нефти сократился на 11,2%, необработанной меди - на 33,6%, соя-бобов - на 41,2%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-октябре 2021 года составил $513,74 млрд по сравнению с $373,92 млрд годом ранее. Экспорт за десять месяцев этого года вырос на 32,3%, до $2,7 трлн, что превышает показатель всего 2020 года.

Китай

Новости по теме

Новости

Пользователи Twitter решили, что Маск должен продать акции Tesla на $21 млрд

Brent подорожала до $83,71 за баррель

"Ямал-Европа" продолжил менять направление прокачки газа

"Ямал-Европа" продолжил менять направление прокачки газа

Книга заявок в рамках IPO Циан была переподписана в 10 раз

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });