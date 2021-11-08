Профицит внешнеторгового баланса в Китае в октябре достиг рекорда

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов.

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года - до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд.

Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта - на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта, говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Экспорт из Китая в США в октябре увеличился на 22,7%, до $53,77 млрд, импорт - на 4%, до $13,02 млрд. Профицит баланса торговли с Штатами подскочил на 30%, до $40,75 млрд.

Экспорт из КНР в Японию вырос в прошлом месяце на 16,3%, в Южную Корею - на 33,1%, в Австралию - на 22,3%, в страны АСЕАН - на 18%, в Евросоюз - на 44,3%. Поставки редкоземельных металлов за рубеж взлетели на 89%.

Импорт из Японии увеличился на 9,9%, из Южной Кореи - на 22,3%, из Австралии - на 24,3%, из США - на 4,6%, из стран АСЕАН - на 23,1%. Импорт из Евросоюза уменьшился в октябре на 0,7%.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце - на 96,2%, природного газа - на 24,6%. При этом импорт нефти сократился на 11,2%, необработанной меди - на 33,6%, соя-бобов - на 41,2%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-октябре 2021 года составил $513,74 млрд по сравнению с $373,92 млрд годом ранее. Экспорт за десять месяцев этого года вырос на 32,3%, до $2,7 трлн, что превышает показатель всего 2020 года.