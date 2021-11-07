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Илон Маск спросил подписчиков в твиттере, стоит ли ему продать 10% акций Tesla

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в субботу в своем твиттере спросил пользователей соцсети, стоит ли ему продать 10% акций Tesla.

По данным на 00:05 по московскому времени, более 55% поучаствовавших в опросе высказались за продажу акций. Всего в голосовании приняли участие более 825 тыс. человек.

В следующем твите Маск заверил, что поступит в соответствии с результатами этого опроса, какими бы он ни оказались.

"Заметьте, я не получаю зарплату наличными или какие-либо бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - добавил он.

Tesla Илон Маск

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