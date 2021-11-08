Производство золота в РФ в январе-сентябре подросло на 1% до 257 т

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-сентябре 2021 года составило 256,54 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производство добычного золота осталось примерно на уровне прошлого года, составив 218,79 тонны, попутного – снизилось на 1%, до 12,55 тонны, вторичного – выросло на 11%, до 25,2 тонны.

При этом в сентябре, по подсчетам, суммарное производство золота составило 41,47 тонны, что на 6% больше, чем за соответствующий месяц прошлого года. В том числе на 6%, до 36,17 тонны, выросла добыча.

Производство серебра в России в январе-сентябре сократилось на 1%, до 700,4 тонны, в том числе в сентябре оно упало на 20%, до 90,26 тонны.

Производство золота и серебра в РФ, тонны:

Показатель Январь-сентябрь 2021 Январь-сентябрь 2020 Динамика* Сентябрь 2021* Сентябрь 2020* Динамика* ЗОЛОТО 256,54 253,77 1 % 41,47 39,18 6 % - добычное 218,79 218,41 0 % 36,17 34,26 6 % - попутное 12,55 12,67 -1 % 1,94 1,36 43 % -вторичное 25,20 22,69 11 % 3,36 3,56 -6 % СЕРЕБРО 700,40 707,79 -1 % 90,26 112,80 -20 % - добычное 313,43 324,02 -3 % 42,79 39,13 9 % - попутное 215,75 246,29 -12 % 25,25 25,37 0 % -вторичное 171,22 137,48 25 % 22,22 48,30 -54 %

* - расчет ИФ