Производство золота в РФ в январе-сентябре подросло на 1% до 257 т
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-сентябре 2021 года составило 256,54 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Это на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Производство добычного золота осталось примерно на уровне прошлого года, составив 218,79 тонны, попутного – снизилось на 1%, до 12,55 тонны, вторичного – выросло на 11%, до 25,2 тонны.
При этом в сентябре, по подсчетам, суммарное производство золота составило 41,47 тонны, что на 6% больше, чем за соответствующий месяц прошлого года. В том числе на 6%, до 36,17 тонны, выросла добыча.
Производство серебра в России в январе-сентябре сократилось на 1%, до 700,4 тонны, в том числе в сентябре оно упало на 20%, до 90,26 тонны.
Производство золота и серебра в РФ, тонны:
|Показатель
|Январь-сентябрь 2021
|Январь-сентябрь 2020
|Динамика*
|Сентябрь 2021*
|Сентябрь 2020*
|Динамика*
|ЗОЛОТО
|256,54
|253,77
|1 %
|41,47
|39,18
|6 %
|- добычное
|218,79
|218,41
|0 %
|36,17
|34,26
|6 %
|- попутное
|12,55
|12,67
|-1 %
|1,94
|1,36
|43 %
|-вторичное
|25,20
|22,69
|11 %
|3,36
|3,56
|-6 %
|СЕРЕБРО
|700,40
|707,79
|-1 %
|90,26
|112,80
|-20 %
|- добычное
|313,43
|324,02
|-3 %
|42,79
|39,13
|9 %
|- попутное
|215,75
|246,29
|-12 %
|25,25
|25,37
|0 %
|-вторичное
|171,22
|137,48
|25 %
|22,22
|48,30
|-54 %
* - расчет ИФ