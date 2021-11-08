Минфин предложил на полгода запретить экспорт лома драгметаллов из РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства о введении временного запрета на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, используемых для их извлечения. Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Запрет, как предполагается, будет действовать с 1 января по 30 июня 2022 года. Он не коснется товаров, выпущенных в соответствии с таможенными процедурами до 1 января 2022 года.

Введение временного запрета на вывоз с территории РФ лома и отходов драгметаллов позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь вывоз сырья с высоким содержанием драгметаллов под видом сырья с низким содержанием, поясняют авторы проекта постановления.

Как следует из данных ФТС, в 2020 году из РФ было экспортировано 2,8 тыс. тонн отходов и лома с драгметаллами на $8,5 млн, с начала 2021 года - 0,5 тыс. тонн на $3,9 млн.