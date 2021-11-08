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Законопроект о дистанционном обращении в АСВ за возмещением вкладов внесен в Госдуму

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности дистанционного обращения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по вопросу возмещения вкладов, документ (№14285-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Целью проекта является устранение препятствий правового характера для возможности обращения в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уточняют, что для выплаты страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) в соответствии с действующим законодательством необходимо личное обращение вкладчика в агентство или уполномоченный им банк-агент. Внесенный законопроект устраняет необходимость идентификации личности заявителей исключительно по паспорту и прямо предусматривает использование для идентификации сайта государственных и муниципальных услуг и единой биометрической системы.

В пояснительной записке подчеркивается, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с пандемией. "За последние пять лет количество вкладчиков, воспользовавшихся данной услугой, составило 2,1 млн человек, которым было выплачено 1,2 трлн руб. страхового возмещения", - говорится в материалах.

Также законопроект предусматривает возможность направления страхового возмещения в безналичной форме по реквизитам национального платежного инструмента (карты МИР) в рамках национальной системы платежных карт.

Законопроектом предусмотрено поэтапное введение в действие его отдельных положений. Так, вкладчики смогут направлять в АСВ требования о выплате возмещения через месяц со дня объявления агентством о наличии соответствующей технической возможности.

Госдума АСВ

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