В "Ростелекоме" допустили увеличение дивидендов за 2021 год до 6 рублей на акцию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" может увеличить дивиденды по итогам 2021 года до 6 рублей на акцию на фоне роста свободного денежного потока, заявил президент компании Михаил Осеевский.

"Компания продолжает наращивать свободный денежный поток, который по итогам 9 месяцев 2021 года достиг почти 17 млрд рублей, что позволит увеличить дивидендные выплаты как за текущий год (до 6 рублей на акцию), так и в будущих отчетных периодах", - приводятся слова Осеевского в сообщении "Ростелекома".

По итогам 9 месяцев 2021 года свободный денежный поток составил 16,561 млрд рублей против 3,015 млрд рублей за тот же период 2020 года.

По дивполитике на 2021-2023 гг. "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В августе Осеевский не исключал выплаты дивидендов по итогам 2021 года в диапазоне 5,5-6 рублей на акцию.

Итоги III квартала

Выручка "Ростелекома" в III квартале выросла на 5% - до 141,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA поднялась на 9% - до 58,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась на 1,5 п. п. - до 41,3%. Чистая прибыль упала в 1,4 раза и составила 8,4 млрд рублей против 11,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Выручка "Ростелекома" в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому этот показатель ожидался в размере 142,79 млрд рублей. Показатель OIBDA оказался выше консенсус-прогноза (57,631 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA прогнозировалась в размере 40,48%, результат превысил его. Чистая прибыль, по данным консенсус-прогноза, ожидалась в 11,18 млрд рублей.

Основными факторами, повлиявшими на выручку, стали рост доходов от мобильного бизнеса и ШПД, а также высокая база прошлого периода по некоторым цифровым сервисам, связанная с наличием крупных контрактов. Доходы от услуг ШПД выросли на 10% - до 24,9 млрд рублей за счет роста абонентской базы и ARPU на оптических тарифных планах.

Доходы от цифровых сервисов упали на 5% - до 18,4 млрд рублей. Услуги телевидения принесли "Ростелекому" 9,87 млрд рублей доходов (рост на 5%), оптовые услуги - 19,08 млрд рублей (рост на 2%). Доходы от фиксированной телефонии упали на 10% - до 12,03 млрд рублей.

Операционная прибыль в III квартале уменьшилась на 9% - до 21,2 млрд рублей.

Свободный денежный поток составил 13,3 млрд рублей, сократившись на 29,6% с 18,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. "На динамику свободного денежного потока в III квартале 2021 года повлияло, главным образом, изменение в рабочем капитале, преимущественно обусловленное ростом дебиторской задолженности по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), а также замещением инструментов управления краткосрочной ликвидностью долгосрочными финансовыми инструментами", - поясняет компания.

Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), увеличился на 8% с начала года и составил 502,5 млрд рублей. Общий долг группы компаний "Ростелеком" на 30 сентября (с учетом АО) вырос на 7% и составил 544,0 млрд рублей, 100% общего долга группы компаний на указанную дату составляли рублевые обязательства.

Капвложения "Ростелекома" без учета госпрограмм выросли на 1% - до 24,6 млрд рублей.

"Ростелеком" снова повысил прогноз по росту OIBDA в 2021 году до 10-12% с 8-10%, прогноз по выручке при этом остался прежним.

"Выполнение намеченных планов по итогам 9 месяцев 2021 года, умеренный характер факторов макроэкономического риска, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов, позволяют оптимистично смотреть на итоги года в целом и дают возможность повысить опубликованный ранее годовой прогноз по росту OIBDA до уровня 10-12% в 2021 году", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.

По его словам, по выручке компания, как и ранее, планирует обеспечить рост не менее чем на 5%, а сapex ожидает на уровне 110-115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм).