Segezha ждет "нулевого" эффекта от антидемпинговых пошлин ЕС на фанеру

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Segezha Group, лесопромышленный холдинг АФК "Система" считает, что введение Еврокомиссией окончательных антидемпинговых пошлин на березовую фанеру из России не скажется на бизнесе компании.

"Что касается влияния на экономику Segezha Group - эффект нулевой, поскольку часть объема будет перераспределена на другие рынки, а на оставшуюся часть цены будут подняты ровно на размер пошлины", - прокомментировал через пресс-службу президент Segezha Михаил Шамолин.

Решение Еврокомиссии он назвал политическим.

"С экономической точки зрения решение не имеет смысла, поскольку помогает заработать небольшому количеству производителей фанеры в Европе, одновременно создавая убытки несравнимо большему количеству потребителей", - считает Шамолин.

Под действие антидемпинговой пошлины подпала продукция входящего в состав Segezha Вятского фанерного комбината. Окончательная ставка для предприятия установлена на уровне 14,85% (введенная в июне временная ставка составляла 15,7%).

ЕК 8 ноября решила ввести окончательные антидемпинговые пошлины на березовую фанеру из России. Ставки установлены на уровне от 14,4% до 15,8%. До настоящего момента действовали временные ставки, введенные в июне этого года по итогам проведенного в 2020 году расследования (его инициаторами стали производители фанеры из Польши и Латвии).

Крупнейший производитель фанеры в Росссии и мире "Свеза" Алексея Мордашова (ставка пошлины для предприятий группы составляет 14,4%) 9 ноября заявил, что считает антидемпинговую меру несправедливой и "будет оспаривать решение в судебных инстанциях".

Для Segezha производство фанеры в настоящее время не является основным. В 2020 году фанера и побочные продукты ее производства занимали 11,1% в структуре выручки Segezha Group (7,67 млрд из 69 млрд рублей). По итогам девяти месяцев 2021 года компания отчиталась о выручке сегмента "Фанера и плиты" в размере 9,7 млрд рублей при общем доходе в 68 млрд рублей. В своем пресс-релизе Segezha сообщала, что в III квартале расширила клиентскую базу в этом сегменте за счет покупателей в странах Ближнего Востока и Китая.

Segezha сейчас также реализует инвестпроекты, призванные нарастить объемы производства фанеры группой. Так, компания расширяет мощности Вятского фанерного комбината на 33%, до 255 тысяч куб м (запуск новых мощностей запланирован на 2022 год) и ведет строительство Галичского фанерного комбината мощностью 125 тысяч куб. м в год (пуско-наладочные работы должны состояться до конца года, выход на проектную мощность - в 2022 году). Еще 35 тысяч куб. м фанеры в год могут производить предприятия "Интер Форест Рус", 100% которой Segezha покупает у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева за $515 млн (сделку планируется закрыть до конца года).