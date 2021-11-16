Акционеры Segezha одобрили сделку по покупке лесопромышленных активов Bonum

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры Segezha Group на заседании 11 ноября одобрили покупку 100% "Интер Форест Рус" у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева, говорится в сообщении компании.

Сделку поддержали почти 100% акционеров (цена выкупа у несогласных утверждена на уровне 8,9 руб./акция, сейчас одна бумага компании на "Московской бирже" стоит почти 11 рублей).

Закрыть сделку с Bonum планируется до конца года, сообщал президент Segezha Михаил Шамолин в интервью "Интерфаксу".

О покупке у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус" подконтрольная АФК "Система" Segezha сообщила в октябре этого года. Сумма сделки составит $515 млн. Из них $130 млн составляет аванс, еще $335 млн планировалось закрыть в январе. Предусмотрены также два отложенных платежа по $25 млн каждый через два и четыре года соответственно.

В холдинг "Интер Форест Рус" входят иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики и операционной деятельности. Компания владеет 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае.

В результате сделки лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека практически удвоится – до 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое – до 3 млн 221 тыс. куб. м, по выпуску пеллет – в 1,8 раза, до 380 тыс. тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры – на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м.

Со сделкой по покупке "Интер Фореста" увязаны планы по наращиванию Bonum доли в Segezha с нынешних 4,6% до около 13%. Акции должна продать АФК "Система" на сумму $150 млн. Точный размер пакета, отчуждаемого АФК в адрес Bonum, будет определен на дату закрытия сделки исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной биржевой цены одной акции Segezha за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения.