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Apple изучает криптовалюты, но пока принимать их не планирует

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Apple Inc. пока не планирует принимать криптовалюты в Apple Pay или продавать за них свои продукты, но изучает другие возможности криптовалют, заявил The New York Times гендиректор компании Тим Кук.

Он добавил, что Apple также не планирует инвестировать в криптовалюты имеющиеся на ее балансе свободные денежные средства.

"Я не думаю, что люди покупают акции Apple для того, чтобы получить риски, связанные с криптовалютами", - заявил он.

Сам Кук, однако, инвестирует в криптовалюты.

"Я полагаю, что владение криптовалютами в рамках диверсифицированного портфеля вполне целесообразно", - сказал он.

Apple США Тим Кук

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