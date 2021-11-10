Цена зимнего дизельного топлива на бирже побила исторический рекорд

По итогам торгов вторника цена зимнего дизеля достигла 63 711 рублей за тонну, побив рекорд октября 2018 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость зимнего дизельного топлива, популярного в России в холодное время года, на этой неделе побила исторический рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных СПбМТСБ.

По итогам торгов вторника цена зимней солярки достигла 63 711 рублей за тонну. Предыдущий пик фиксировался в октябре 2018 года, когда биржевая цена топлива достигала 59 953 рублей за тонну.

Традиционно в октябре автотранспорт России переходит на морозостойкое топливо - зимний дизель. Традиционно в этот же период начинается и сезонный рост цен на данный продукт, потому что в стране наблюдается дефицит зимнего дизеля. В предыдущие годы ситуация с нехваткой зимней солярки нивелировалась за счет большого числа мини-НПЗ, производящих суррогаты. Но ведомства с недавних пор всерьез взялись за борьбу с контрафактом, и этот сегмент рынка сильно сжался.

К проблемам с зимним дизелем уже привлек внимание Российский топливный союз в письме к вице-премьеру Александру Новаку, где подчеркивалось, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее ДТ является несоответствие объемов его производства рыночному спросу. Новак проводил специальную стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов, на ней одной из обсуждаемых острых проблем была именно ситуация с зимним ДТ.

Ранее в Минэнерго подчеркивали, что с приходом холодов НПЗ повышают производство и поставки зимних видов топлив на внутренний рынок, обеспечивая тем самым бесшовный переход на зимние сорта дизельного топлива. "Ожидаем, что и в предстоящий зимний период благодаря работе существующих механизмов, а также анализу рынка со стороны регуляторов удастся сохранить динамику цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также предотвратить риски недопоставок топлива потребителю" - заявляли в Минэнерго.