Нефтяников обязали представить предложения по наращиванию производства зимнего дизтоплива

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяники должны до 12 ноября представить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по наращиванию производства и продаж межсезонного и зимнего дизельного топлива, говорится в протоколе по итогам заседания Биржевого комитета ФАС по топливному рынку от 27 октября.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс". При этом подчеркивается, что к сведению Биржевого комитета принята информация от нефтяных компаний о том, что текущие объемы производства и реализации дизтоплива находятся на уровне 2019-2020 годов.

В настоящее время биржевая стоимость зимнего дизельного топлива, столь популярного в России в холодное время года, находится на исторических рекордах, наблюдается дефицит это продукта. Основных причин две. Так, если в предыдущие годы ситуация с нехваткой зимнего дизтоплива нивелировалась за счет большого числа мини-НПЗ, производящих суррогаты, то с недавнего времени ведомства всерьез взялись за борьбу с контрафактом, и этот сегмент рынка сильно сжался.

Кроме того, налоговые службы пересмотрели требования по уплате дополнительного акциза при производстве зимнего ДТ путем смешивания летнего ДТ и авиационного керосина - суммы доначислений оказались существенны, и многие отказались от этого вида бизнеса. В результате предложение зимнего ДТ на внутреннем рынке снизилось.

К проблемам с зимним дизелем уже привлекал внимание Российский топливный союз в письме к вице-премьеру Александру Новаку, где подчеркивалось, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее ДТ является несоответствие объемов его производства рыночному спросу. Новак проводил специальную стратегическую сессию по ситуации на рынке нефтепродуктов, на которой одной из обсуждаемых острых проблем была именно ситуация с зимним ДТ.

Ранее в Минэнерго подчеркивали, что с приходом холодов НПЗ повышают производство и поставки зимних видов топлива на внутренний рынок, обеспечивая тем самым бесшовный переход на зимние сорта дизельного топлива. "Ожидаем, что и в предстоящий зимний период благодаря работе существующих механизмов, а также анализу рынка со стороны регуляторов удастся сохранить динамику цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также предотвратить риски недопоставок топлива потребителю" - заявляли в Минэнерго.