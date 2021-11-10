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"Газпром" не заказал дополнительных мощностей через Украину и Польшу на четверг

"Газпром" не заказал дополнительных мощностей через Украину и Польшу на четверг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу (газопровод "Ямал-Европа") на четверг, свидетельствуют результаты аукционов на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Итоги аукционов бронирования через Украину на четверг повторяют конфигурацию брони на среду: без дополнительных мощностей на вход в ГТС Украины и дополнительные мощности на выход на ужгородском направлении - в Словакию. По сумме заявок на транспортировку российского газа на среду это составило 109,3 млн куб. м, ранее подтвердили материалы "Оператора ГТС Украины".

На польском участке "Ямала-Европы" у "Газпрома" действует месячное бронирование в объеме 31,4 млн куб. м в сутки. На четверг дополнительного бронирования не совершалось. Вместе с тем, на конец газовых суток среды (с 17:00 до 08:00 по Москве 11 ноября) были выкуплены дополнительные мощности в объеме 255 тыс. куб. м в час.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу. Во вторник концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.

Газпром Украина Польша Ямал-Европа

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