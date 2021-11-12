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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $82,24 за баррель

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного замедлили снижение в пятницу, но остаются в минусе.

К 18:03 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,76%), до $82,24 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,85 (1,04%), до $80,74 за баррель.

На рынок оказал давление подорожание доллара США на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что ФРС может поднять процентную ставку. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.

Дополнительным фактором является также возможное решение администрации президента США Джо Байдена высвободить часть нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на энергоносители.

Нефтяные котировки скорее всего по итогам этой недели мало изменятся по сравнению с прошлой, поскольку их динамика была подвержена сменяющим друг друга периодам спада и роста в ходе последних пяти сессий, отмечает CNBC. Brent за последние 5 дней потеряла в цене 0,85%, WTI - 1,05%.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку сократила прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тысяч б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Brent WTI ФРС США Джо Байден ОПЕК

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