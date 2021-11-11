Внешнеторговое сальдо РФ за январь-сентябрь выросло на 68%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2021 года составило $130,3 млрд, что на $52,8 млрд (на 68%) больше показателя за январь-сентябрь 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг.

Экспорт из РФ за 9 месяцев 2021 года подскочил к прошлому году на 41,4% - до $343,8 млрд. Импорт за январь-сентябрь вырос на 28,9%, до $213,5 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-сентябрь 2021 года к январю-сентябрю прошлого года вырос на 36,3% и составил $557,3 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта за январь-сентябрь составил 53,2% (в январе-сентябре 2020 года - 52,0%). По сравнению с январем-сентябрем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 44,9%, а физический - снизился на 0,6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 2,3 раза, керосина - на 17,4%, газа природного - на 9,5%, угля каменного - на 8,0%. Вместе с тем снизились физические объемы поставок бензина автомобильного на 26,5% и нефти сырой - на 5,8%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-сентябре 2021 года составила 11,9% (в январе-сентябре 2020 года - 10,2%). По сравнению с январем-сентябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,6 раза, а физический - на 16,1%. Возросли физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 23,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 12,8%, чугуна - на 2,0%. При этом снизились поставки меди и медных сплавов на 14,4%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-сентябре 2021 года составила 7,5% (в январе-сентябре 2020 года - 7,2%). По сравнению с январем-сентябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 47,2%, а физический - на 7,0%. Возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 20,8%, каучука и резины - на 19,8%, удобрений - на 9,5%, мыла и моющих средств - на 4,3%, а объемы поставок фармацевтической продукции снизились на 9,7%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-сентябре 2021 года составила 7,1% (в январе-сентябре 2020 года - 8,2%). По сравнению с январем-сентябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 22,8%, а физические объемы - на 2,8%. Возросли физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 22,6%, сыров и творога - на 22,2%, молока и сливок - на 22,1%, свинины свежей и мороженной - на 18,3%, масла сливочного - на 1,5%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 16,2%, мяса домашней птицы - на 1,1%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-сентябре 2021 года составила 6,3% (в январе-сентябре 2020 года - 6,8%). По сравнению с январем-сентябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 30,9%. Возросли объемы поставок электрического оборудования на 42,8%, оборудования механического - на 28,6%, инструментов и аппаратов оптических - на 16,4%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 11,7%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 46,3%, а грузовых автомобилей - на 10,3%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-сентябре 2021 года составила 3,6% (в январе-сентябре 2020 года - 3,8%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 36,0%, а физический - на 1,3%. Возросли физические объемы поставок фанеры клееной на 9,9%, необработанных лесоматериалов - на 2,2%, при этом снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 21,0%, пиломатериалов - на 4,8%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,5% (в январе-сентябре 2020 года - 46,9%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-сентябрем 2020 года увеличился на 36,4%, в том числе механического оборудования - на 26,4%, электрического оборудования - на 22,9%, инструментов и аппаратов оптических - на 5,9%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей в 1,7 раза, грузовых автомобилей - в 1,6 раза.

Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $98,9 млрд (рост на 32,0% к январю-сентябрю 2020 года), Германия - $40,9 млрд (рост на 39,8%), Нидерланды - $32,5 млрд (рост на 54,4%), США - $26,2 млрд (рост на 47,7%), Турция - $23,3 млрд (рост на 53,9%), Южная Корея - $21,9 млрд (рост на 59,5%), Италия - $20,3 млрд (рост на 42,9%), Великобритания - $18,7 млрд (рост на 2,4%), Франция - $15,3 млрд (рост на 64,8%), Польша - $15,0 млрд (рост на 46,7%).